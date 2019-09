© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola per il Bayern di Niko Kovac. Secondo quanto riportato dai media tedeschi infatti il centrocampista Leon Goretzka ha riportato una importante lesione al muscolo della coscia sinistra durante gli allenamenti con la Germania, motivo per il quale si è anche dovuto sottomettere ad un intervento chirurgico per ridurre l'ematoma. I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma si parla di diverse settimane di assenza dai campi di gioco.