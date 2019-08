Bayern, Hernandez: "Sto bene, mi sto riprendendo passo dopo passo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un lungo infortunio, Lucas Hernandez ha giocato i primi minuti con la maglia del Bayern Monaco in amichevole contro il Rottach-Egern. L'ex giocatore dell'Atletico Madrid ha spiegato che è ormai vicino al pieno recupero: "Mi sento molto bene, non posso lamentarmi e sono in buona forma fisica. Passo dopo passo, mi sto riprendendo. Sono vicino al 100%", ha detto il francese che domani però contro il Cottbus in DFB-Pokal partirà dalla panchina come già annunciato da Kovac che ha spiegato di non voler correre rischi inutili in questo momento della sua ripresa.