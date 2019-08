Bayern-Hertha Berlino, le formazioni ufficiali: Lewandowski dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata di Bundesliga con un Friday Night tutto da seguire. Il Bayern Monaco inaugura davanti al proprio pubblico la nuova stagione, all'Allianz Arena arriva l'Hertha Berlino. Le due società hanno diramato le formazioni ufficiali della sfida: Ivan Perisic, nuovo acquisto dei bavaresi, non ci sarà per via della squalifica ottenuta nell'ultima sfida di campionato, in campo Coman, Muller e Gnabry a supporto di Lewandowski.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Pavard, Alaba; Thiago, Tolisso; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

A disposizione: Ulreich, Boateng, Davies, Herandez, Singh, Mai, Sanches, Will, Wriedt.

Allenatore: Niko Kovac

Hertha Berlino (3-5-2): Jarstein; Klünter, Stark, Rekik; Leckie, Duda, Darida, Grujic, Mittelstädt; Lukebakio, Ibisevic.

Allenatore: Ante Covic