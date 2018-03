Bayern, Heynckes dopo la qualificazione: "Felice ma troppi gialli presi"

Il tecnico del Bayern, Jupp Heynckes, ha commentato il successo dei bavaresi sul campo del Besiktas: "Ci siamo qualificati senza problemi se consideriamo la doppia sfida. il Besiktas non aveva mai perso in casa prima, mostrando di essere una squadra molto forte. Non era facile vincere a Istanbul. L'unico pizzico di amarezza è che abbiamo collezionato troppi cartellini gialli. Thiago ha sentito male alla pianta del piede, verrà esaminato domani ma non penso sia qualcosa di serio".