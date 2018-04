Bayern, Heynckes: "Felice del rientro di Neuer. Ribery? E' speciale"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco Jupp Heynckes ha parlato in conferenza stampa prima della gara con l'Augsburg che potrebbe regalare la matematica certezza della vittoria del campionato: "Ho visto Neuer ieri in allenamento e sono stato davvero felice del suo rientro. Il suo piede ha risposto bene ai carichi di lavoro. Vincere il campionato domani? Se dovessimo laurearci campioni i festeggiamenti non saranno esagerati. Magari un bicchiere di champagne, ma poi ci concentreremmo subito sulla partita seguente. Mi piacerebbe comunque che anche Neuer e tutti gli altri infortunati fossero presenti con l'Augsburg per festeggiare l'eventuale vittoria del titolo. Ribery? Dal primo giorno ho instaurato un grande rapporto con Franck. C'è fiducia reciproca. Da quando sono tornato lui mi è sembrato più motivato che mai. E i risultati si vedono".