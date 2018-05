Bayern, Heynckes: "Francoforte con più voglia di vincere, noi sfortunati"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in finale di Coppa di Germania, il tecnico del Bayern Monaco Jupp Heynckes ha detto: "Se perdi non devi parlare dell'arbitro, devo congratularmi con l'Eintracht per la vittoria in coppa, abbiamo commesso un errore nella costruzione del gioco, siamo stati un po' sfortunati. Il calcio di punizione di Robert Lewandowski ha colpito la traversa, i nostri avversari hanno mantenuto il loro gioco, sono stati risoluti, aggressivi e molto competitivi, quindi dobbiamo accettare il risultato. Il Francoforte ha mostrato una volontà sconfinata di vincere la finale".