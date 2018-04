Bayern, Heynckes: "Giocatori protagonisti del successo e grazie ad Ancelotti"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Sesto titolo consecutivo conquistato dal Bayern Monaco che con cinque giornate di anticipo si è laureato campione di Germania. Dopo la vittoria decisiva conquistata in casa dell'Augsburg, il tecnico del club tedesco Jupp Heynckes ha detto: ""L'allenatore è in definitiva il responsabile nel bene e nel male, ma prima di tutto i calciatori sono i protagonisti. Ho uno staff che funziona bene. Ognuno fa il suo lavoro in modo eccellente. Questo è un successo di tutti.Tutti possono essere felici ora, è qualcosa di veramente eccezionale. Come giocatore, vincere il titolo è stato il momento clou della mia carriera per me. Vorrei inviare un saluto in Italia, a Carlo Ancelotti. Si è preso cura della squadra all'inizio della stagione e a lui vanno le congratulazioni per quella parte del campionato. Non è solo un grande allenatore, ma anche una grande persona".