Bayern, Heynckes: "Kovac ottima scelta, grande opportunità per lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo con il M'Gladbach, il tecnico del Bayern Jupp Heynckes ha parlato dell'arrivo di Kovac per la prossima stagione: "Oggi abbiamo messo molti giocatori nuovi e avevamo bisogno di altri venti minuti per iniziare. Poi abbiamo preso ritmo e giocato un calcio eccellente. Lo spirito di squadra è stato travolgente, è semplicemente meraviglioso vedere questa squadra. Kovac? E' un'ottima scelta, fa un ottimo lavoro, è una grande opportunità per lui visto che molti allenatori internazionali si leccano le dita alla prospettiva di questo lavoro".