Bayern, Heynckes: "Lewandoswki? Qui non ammettiamo casi di mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robert Lewandowski corteggiato dal Real Madrid, ma Jupp Heynckes non vuole sentire parlare di cessione del centravanti polacco: "Il Bayern non tollererà questo tipo di cose. È un top club a livello europeo, con un grande ambiente. Non posso immaginare casi come quelli di Aubameyang o Dembélé al Bayern".