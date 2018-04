Bayern, Heynckes: "Maledizione spagnola? È il passato, non conta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco Jupp Heynckes in conferenza stampa ha parlato della sfida di domani contro il Siviglia: “Quanto successo negli ultimi quattro anni non significa nulla, è il passato. Anche perché nel 2012 e nel 2013 siamo arrivati in finale eliminando proprio le formazioni iberiche in semifinale. Il Siviglia è un avversario di assoluto livello, abbiamo il massimo rispetto per loro e ci siamo preparati nel miglior modo possibile come facciamo sempre. Vidal si è allenato ed è disponibile così come Bernat. - conclude il tedesco – Mi auguro una vittoria, non si può entrare in campo pensando a un risultato in particolare, ma solo pensando a vincere. Lo 0-0 poi è un risultato ingannevole come si è visto con il Manchester United”.