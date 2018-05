Bayern, Heynckes: "Neuer non giocherà sabato. Per la coppa vedremo"

© foto di Alterphotos/Image Sport

"Secondo alcuni media, Jupp Heynckes avrebbe detto che Manuel Neuer non sarebbe stato impiegato in questa stagione" si legge, ed ecco le precisazioni di Heynckes: "Non ho detto questo. Manuel Neuer non sarà in squadra sabato contro lo Stoccarda. Per la finale di coppa, tuttavia, la decisione è ancora tutto aperto".