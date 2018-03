Bayern, Heynckes: "Prestazione importante in vista del Besiktas"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo rotondo per il Bayern Monaco che ha rifilato sei gol all'Amburgo. Dopo la gara Jupp Heynckes ha detto: "Abbiamo fatto una buona partenza, abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo segnato i primi tre gol all'inizio ed è difficile per qualsiasi avversario correggere il risultato. Era importante per la partita di Champions League in casa del Besiktas e per il prossimo futuro, è stata una vittoria meritata contro una squadra insicura, quindi non giudico il risultato. Dobbiamo migliorare".