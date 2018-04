Bayern, Heynckes: "Prestazione top contro una squadra di talento"

Con il largo successo contro il Bayer Leverkusen, 6-2 il finale, il Bayern Monaco approda in finale di Coppa di Germania. Il tecnico biancorosso Jupp Heynckes ha commentato: "Oggi abbiamo messo in campo una prestazione assolutamente al top contro una squadra di grande talento e che gioca un buon calcio. Pertanto, il risultato è ancora più positivo. Va però detto che Ulreich ci ha tenuti in partita oggi, sia poco prima dell'intervallo che ad inizio ripresa".