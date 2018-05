Bayern, Heynckes: "Sconfitta giusta, a Berlino vedrete una squadra diversa"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro lo Stoccarda, si è chiusa la Bundesliga del Bayern Monaco e Jupp Heynckes ha detto: "Lo Stoccarda ha meritato di vincere, era molto ben organizzato, ha giocato in modo difensivo ed è stato eccellente. Abbiamo avuto tre enormi occasioni nel primo tempo sull'1-1, che non abbiamo sfruttato. Ora abbiamo dei giorni per riposarci e poi ci prepareremo in modo ottimale da martedì. A Berlino (nella finale di DFB Pokal, ndr) giocherà un Bayern diverso rispetto a quello di oggi. Questo match non toglie nulla alla stagione eccezionale".