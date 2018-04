Bayern, Heynckes: "Testa alla Bundes. CR-Lewandowski imparagonabili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco Jupp Heynckes ha parlato a Sport Bild in vista della sfida di Champions col Real Madrid: "Io ora penso all'Hannover, poi ci sarà la Champions. Ho sempre detto che è importante mantenere il ritmo anche in campionato. Ronaldo e Lewandowski? Non si possono paragonare, Robert gioca spalle alla porta mentre Ronaldo parte da sinistra e si muove fra le linee".