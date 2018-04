Bayern, Heynckes: "Vidal si opera". Champions in dubbio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jupp Heynckes, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio di Arturo Vidal: "Il nostro giocatore dovrà operarsi in artroscopia al ginocchio infortunato. Non sappiamo quali saranno i tempi di recupero". E' chiaro che, in vista delle semifinali di Champions contro il Real Madrid, il recupero dell'ex Juventus sia in forte dubbio.