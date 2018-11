Bayern, Hoeness: "Kovac? Col Benfica ci sarà ma stiamo discutendo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-3 arrivato all'Allianz Arena contro il Dusseldorf, ha parlato del presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness che ha ammesso un momento difficoltà: "E' stata una giornata difficile per noi, con questo risultato non possiamo essere soddisfatti ed è il motivo per cui vi è la necessità di una discussione interna. Utilizzeremo i prossimi giorni per capire cosa sta succedendo, stiamo giocando molto male a calcio, stiamo giocando un calcio privo di ispirazione, senza fiducia. Ovviamente ascolterò sempre le opinioni dei giocatori, ma se devi prendere decisioni come leader devi farlo da solo. Kovac? Martedì avremo una gara difficili e il nostro allenatore sarà sicuramente Niko Kovac. Poi faremo un'analisi dettagliata. Per noi è ora importante mantenere la calma".