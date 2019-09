© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Eravamo molto interessati, abbiamo parlato con lui, ma dopo l'infortunio non siamo andati avanti. Adesso dobbiamo aspettare e vedere come sta andando la sua ripresa. Magari facendo il punto della situazione fra gennaio e febbraio" questo il pensiero Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, arrivato dai microfoni del podcast Planet Futbol in merito all'interesse del club bavarese nei confronti di Leroy Sane, attaccante del Manchester City attualmente alle prese con il recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio.