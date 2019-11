© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante una situazione difficile condita dalle dimissione di Kovac, il Bayern Monaco ha travolto il Borussia Dortmund con quattro reti e il presidente del club bavarese Uli Hoeness dopo la gara ha detto: "È stata una dimostrazione. La nostra squadra ha combattuto dal primo all'ultimo secondo. Non hanno permesso al Dortmund di avere una ripresa. Flick sta andando d'accordo con la squadra. Ha sempre avuto buoni rapporti con la squadra come vice-allenatore e la squadra ha fatto davvero bene. Queste due vittorie consecutive ci permettono di lavorare con calma. Non abbiamo fretta e sono convinto che nelle prossime settimane parleremo con Flick".