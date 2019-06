Bayern, Hoeness pessimista sull'affare Sané: "Chieste cifre folli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serpeggia il pessimismo in casa Bayern per la trattativa Leroy Sané. Lo ammette il presidente dei bavaresi, Uli Hoeness ai microfoni del Kicker: "Bisogna essere un po' scettici. È improbabile che si riesca. Le cifre chieste sono folli". Circa il limite di spesa di 80 milioni di euro per il giocatore, Hoeness ha dichiarato: "La cosa è complicata per l'intero pacchetto" in riferimento anche all'ingaggio superiore ai 10 milioni annui che Sané chiede.