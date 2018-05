Bayern, Hummels: "Non facile scrollarsi di dosso le scorie di Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Bayern Monaco Mats Hummels ha commentato il successo di Colonia: "Ho avuto la sensazione che dovessimo scrollarci di dosso le scorie di martedì. Volevamo, ma non è stato facile. Abbiamo dovuto contrattaccare per primi, il Colonia ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo tenuto molto meglio sotto controllo la partita e abbiamo meritato la vittoria".