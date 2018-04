Bayern, i bavaresi hanno deciso di riscattare James Rodriguez

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Marca il Bayern Monaco avrebbe comunicato al Real Madrid l'intenzione di esercitare con un anno d'anticipo la clausola per il riscatto di James Rodriguez, equivalente a 42 milioni di euro. Somma che si aggiunge ai 13 milioni già pagati dai bavaresi per avere il prestito del colombiano per due stagioni. Classe 1991, James ha fin qui giocato 28 partite in tutte le competizioni con il Bayern, segnando 5 reti.