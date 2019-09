Bayern, carica Kovac: "Possiamo migliorarci rispetto allo scorso anno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa pre gara in casa Bayern Monaco, con mister Niko Kovac che ha parlato dell'imminente impegno di Champions contro la Stella Rossa: "Messa alle spalle la vecchia annata di Champions League, abbiamo un nuovo torneo a disposizione, una nuova partita e altri presupposti: vogliamo prima passare la fase a gironi, ma sono convinto che possiamo andare più avanti rispetto allo scorso anno. Abbiamo ripreso quest’oggi la preparazione, ma domani saremo tutti al 100%, anche se per la formazione dovremo prima vedere come si sentono I calciatori, nelle ultime settimane c’è stato anche l’impegno della Nazionale: a ogni modo, dovremo fare a meno di David Alaba, sarà fuori per non più di tre settimane. Chiaro che ci mancherà, è per noi importante, ma Lucas Hernández è diventato campione del mondo in quel ruolo e Alphonso Davies può anche giocare in quella posizione. Boateng? Ha fatto un ottimo lavoro a Lipsia, non ha giocato molto nelle ultime settimane, ma è in forma, continuerà ad avere le sue possibilità".

Nota poi sull’avversario: “La Stella Rossa in trasferta gioca in modo diverso rispetto a quando è in casa, dove ha il pubblico a sostenerla, ma hanno giocatori eccellenti: se li lasciamo giocare sarà difficile, dobbiamo limitare loro, quanto più possibile, il possesso palla”.

E conclude, suonando la carica: “Se giochiamo come nel primo tempo a Lipsia, abbiamo buone possibilità di vincere”.