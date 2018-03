Bayern, i senatori hanno detto no a Tuchel. Fra i papabili anche Conte

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Bild Thomas Tuchel non sarà l'allenatore del Bayern Monaco la prossima stagione e la motivazione principale sarebbe dovuta al "no" dei senatori al suo arrivo. Per questa ragione Uli Hoeness ha tentennato nel contattare l'ex tecnico del Borussia Dortmund e quando l'ha fatto era ormai troppo tardi: su Tuchel è in vantaggio l'Arsenal. Circa il dopo-Heynckes, nella rosa dei papabili sulla panchina del Bayern ci sono Niko Kovac, protagonista di una grande stagione all'Eintracht Francoforte, e Ralph Hasenhuttl, guida del Lipsia. Da tenere d'ochio anche Mauricio Pochettino, Lucien Favre e addirittura Antonio Conte. La priorità è comunque data ai tecnici madrelingua tedesca. Fuori dai giochi Julian Nagelsmann, ritenuto non ancora pronto e Jurgen Klopp, saldo sulla panchina del Liverpool.