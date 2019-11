"C'è un legame forte con la mia squadra. Posso confermare che resterò all'Ajax fino alla fine della stagione". Con queste parole, riportate dall'Ajax in un video sui propri canali ufficiali, Erik ten Hag si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa alla panchina del Bayern Monaco. Il suo nome era tra i candidati per la sostituzione di Niko Kovac, che ieri ha risolto il suo contratto con i tedeschi.

Ten Hag: 'I feel a strong connection with my team. I can confirm that I will stay at Ajax this season.' #UCL #cheaja pic.twitter.com/xSYXHbJ1me

— AFC Ajax (@AFCAjax) 4 novembre 2019