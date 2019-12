© foto di Imago/Image Sport

Philippe Coutinho si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Bayern Monaco, ma il suo futuro in Baviera è tutt'altro che certo. I tedeschi, infatti, non sono convinti di spendere 120 milioni per il riscatto del fantasista dal Barcellona e così l'ex Inter sta cominciando a guardarsi intorno, in cerca di una nuova sistemazione. Come riporta Mundo Deportivo, Coutinho piace a Chelsea, Manchester United e Tottenham.