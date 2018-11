Bayern, il sogno di Hoeness: "Per Mbappé non avrei limiti di spesa..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Sport Bild, il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha svelato il grande sogno di mercato dei bavaresi: "Non ho dubbi: vorrei Kylian Mbappé. Per lui non avrei alcun limite finanziario, ma non vuole venire da noi...". L'attaccante del Paris Saint-Germain, in quest'avvio di stagione, è già riuscito a segnare 13 reti in 12 partite.