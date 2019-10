Bayern, in estate proposto Gabriel Jesus: costo eccessivo, no secco

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City ha resistito più volte alle offerte del Bayern Monaco per Leroy Sane, ma nel frattempo avrebbe proposto al club tedesco Gabriel Jesus. Come riporta la Bild, la richiesta era di poco meno di 100 milioni di euro; una cifra ritenuta eccessiva dal Bayern, che tra l'altro non ha mai mostrato particolare interesse per l'attaccante brasiliano.