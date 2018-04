Bayern, James: "Kovac giovane tecnico, deve venire con voglia di vincere"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria per 5-1 contro il M'Gladbach, James Rodriguez ha parlato del suo ruolo al Bayern e dell'annuncio del nuovo tecnico Kovac: "Cerco di essere un'opzione per ogni allenatore, sia a centrocampo sia in avanti. Cerco sempre di supportare i miei compagni di squadra nel miglior modo possibile. Più gioco, più sento di poter dare di più. Questo è quello che voglio, giocare sempre. Kovac? È un allenatore giovane e ha fatto bene all'Eintracht Francoforte- Spero che venga qui con un grande desiderio di vincere titoli. Questo è ciò che un grande club vuole sempre".