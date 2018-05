Bayern, James: "Nessuna vendetta col Real. Se segno, non esulto"

Tra i tanti temi toccati nella conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Bayern Monaco (secondo round della semifinale di Champions), il centrocampista dei bavaresi James Rodriguez ha parlato così del suo ritorno al Bernabéu: "È bello tornare al Bernabéu dopo un anno esatto. Madrid è stata la mia casa e ho vinto tanto con quella maglia. Gol? Se segnassi domani, non esulterei. Il Real Madrid mi ha sempre trattato bene, ho vissuto tre anni unici e si tratta di una questione di rispetto. Al Real sono stato felice e ora non devo dimostrare niente a nessuno. Non cerco una vendetta, non ho nulla contro Zidane e non sento rabbia, il mio unico obiettivo è raggiungere un'altra finale di Champions".