© foto di Imago/Image Sport

In casa Bayern Monaco bisogna fare chiarezza in merito a James Rodríguez. Il colombiano potrebbe rientrare al Real Madrid a fine stagione, mentre Marca fa sapere che l'ex Monaco ha ottenuto la cittadinanza spagnola. Un problema in meno, dunque, per un eventuale ritorno nella Liga. La formazione di Zinedine Zidane, per la prossima stagione, dovrebbe iscrivere Vinícius, Rodrygo e Militao come calciatori extracomunitari. James Rodriguez, dunque, potrebbe tornare nella rosa dei blancos senza problemi burocratici.