Bayern, James Rodriguez su Real-Juve: "Il calcio è un po' pazzo"

© foto di Imago/Image Sport

Il fantasista del Bayern Monaco, ex Real Madrid, James Rodriguez ha parlato nella zona mista dell'Allianz Arena dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions col Siviglia, commentando anche le polemiche per il rigore assegnato contro la Juventus: "Sono molto felice di aver conquistato la mia quarta semifinale di Champions. Rigore Ronaldo? Ogni partita è dura e tutti vogliono vincere. Il calcio è un po' pazzo, bisogna stare attenti. Ormai non ci sono squadre grandi e squadre piccole".