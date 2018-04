Bayern, James: "Tornare al Real? Non ci penso, qua sono felice"

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez ha parlato a BeIN Sport dopo la sconfitta del Bayern contro il Real Madrid: "Peccato, ci è mancato poco. Loro hanno segnato due gol in due occasioni. Abbiamo fatto una grande partita, ora dobbiamo pensare solo al ritorno. Il Bayern? Ho vissuto una buona stagione e credo che anche ieri si sia visto. Tornare a Madrid? Non lo so, nessuno può sapere cosa succederà in futuro. Il mio presente è il Bayern e io penso solo a questo. Sto vivendo un bel momento e sono felice qua".