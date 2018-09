Bayern, Javi Martinez: "Avanti così in Bundes, pronti per la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del Bayern, Javi Martinez ha parlato dell'inizio della squadra bavarese in campionato: "Penso che siamo tutti contenti di come abbiamo iniziato. Ovviamente c'è ancora molta strada da fare ma dobbiamo andare avanti, se lo faremo sarà una stagione di successo. La Champions? Certo, la Champions League è una grande competizione, giocheremo contro le migliori squadre in Europa nei migliori stadi e città. Siamo davvero pronti".