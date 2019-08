© foto di Gaetano Mocciaro

Oliver Kahn, storica bandiera del Bayern Monaco e prossimo presidente del consiglio d'amministrazione al posto di Rummenigge (a partire dal 2022), ha parlato al sito ufficiale per commentare l'ufficialità: "E' un grande onore prendere parte al CdA e successivamente alla presidenza dello stesso consiglio. Ringrazio i consiglieri e il presidente Hoeness per questa fiducia. Sono profondamente legato al club che ha plasmato la mia vita. In futuro vorrei sviluppare ulteriormente i principi fondamentali della società insieme ai colleghi del CdA, del consiglio di vigilanza e a tutti i dipendenti".