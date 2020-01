© foto di Gaetano Mocciaro

È andata in scena questa mattina a Monaco di Baviera la prima conferenza stampa di Oliver Kahn come nuovo consigliere d'amministrazione del Bayern. L'ex portiere della Nazionale tedesca è intervenuto anche sul tema di questi giorni in chiave mercato ovvero l'arrivo Alexander Nubel a parametro zero dallo Schalke04 con la contemporanea presenza in rosa di Manuel Neuer: "Prendere Nubel è stata una decisione molto intelligente - si legge sulla Bild - e strategica per il futuro del club. Lui adesso deve continuare a seguire il suo percorso di crescita, sfruttando anche l'occasione di imparare da un portiere del calibro di Neuer. Personalmente lo vedo come il numero uno assoluto nel giro di pochi anni".