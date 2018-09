Bayern ko a Berlino. Bild: "Prima frattura Kovac-Bayern"

Clamoroso ieri sera all'"Olympiastadion" di Berlino con l'Hertha che batte per 2-0 il Bayern, chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie a un rigore di Ibisevic e un gol di Duda. "Prima frattura per Kovac e il Bayern. L'Hertha dà spettacolo in campionato" si legge in prima pagina sulla Bild.