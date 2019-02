© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Bayern Monaco, Niko Kovac, parla così a Sky dopo la gara pareggiata contro il Liverpool. Queste le sue parole: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo ottenuto il pareggio, ora vedremo cosa accadrà in casa. Abbiamo lavorato duramente per oltre 90', non abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma va bene così".