Bayern, Kovac: "All'inizio stavamo dormendo, importante il 2-1 di Alaba"

Vittoria in rimonta per il Bayern Monaco che dopo aver subito il gol nei primi minuti, ha travolto il Mainz con sei reti: "Stavamo dormendo fino alla prima pausa per il caldo", ha ammesso il tecnico Niko Kovac dopo la gara. "Non eravamo aggressivi quanto il Mainz e abbiamo pensato che sarebbe stato tutto facile. Poi abbiamo corso più velocemente, abbiamo alzato il baricentro e creato diverse situazioni interessanti sugli esterni. Il 2-1 di David Alaba è stato importante prima della pausa. Quando è arrivato il quarto gol, tutto era chiaro. Siamo contenti di questa pausa di due settimane".