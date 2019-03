Bayern, Kovac: "Coman e Alaba recuperati. Giocheremo per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool: "Sarà una partita importante, con una pressione particolare ma non negativa. Sarà una sfida che tutti non vedono l'ora di giocare. Lo 0-0 è un risultato che dà un leggero vantaggio al Liverpool, dobbiamo giocare per vincere. Coman ci sarà domani, così come Alaba. Ribery? In partite come queste abbiamo bisogno di giocatori come lui. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, cercare di essere aggressivi ma fare attenzione ai tre attaccanti del Liverpool. Vogliamo passare il turno, ma non posso dare garanzie. Sono fiducioso per domani, con l'aiuto dei nostri tifosi possiamo farcela. Il Liverpool attaccherà e dovremo mostrare una buona solidità difensiva, ma dobbiamo attaccare di più rispetto alla gara d'andata".