Bayern, Kovac: "Coman sta meglio, contiamo di averlo a fine mese"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kingsley Coman è vicino al rientro. Lo ha annunciato il tecnico del Bayern, Niko Kovac, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'AEK: "Coman è un giocatore importante, si sente meglio e speriamo che sia in grado di giocare verso la fine del mese. Ci è mancato molto in questi primi mesi". Coman si è infortunato gravemente ad agosto alla caviglia sinistra.

Il tecnico ha poi parlato della sfida: "Sarà una partita importante. L'atmosfera all'interno della squadra è buona. Cerchiamo sempre le soluzioni migliori per far rendere tutti al massimo. Abbiamo bisogno di una vittoria con 3-4 gol di scarto. Ora siamo in una fase in cui dobbiamo lavorare sodo. Dobbiamo dare il massimo per il Bayern".