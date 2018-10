Bayern, Kovac: "Commessi troppi errori, ci hanno tolto sicurezza"

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie...

Nota lieta in una serata da dimenticare: l'Udinese ha ritrovato il talento di Scuffet

Cagliari, Maran: "Castro non è una sorpresa. Grande prestazione"

Scuffet: "Tristi per il risultato. Potevamo fare meglio"

Roma, tra poco Di Francesco parlerà in conferenza stampa

Le pagelle della Roma - Lorenzo Pellegrini in stato di grazia, Manolas attento

Roma, L. Pellegrini: "Esordio momento speciale, mi hanno aiutato tutti come una famiglia"

Roma, Di Francesco: "Luca Pellegrini non subisce la categoria. Merito all'Empoli"

Dopo la sconfitta casalinga contro il Borussia Monchengladbach per 0-3, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha commentato la partita e il momento difficile che sta attraversando la squadra in Bundesliga: "Abbiamo iniziato bene con il gioco nei primi dieci minuti poi abbiamo commesso troppi errori anche se abbiamo subìto tre tiri e tre gol. Ma devo fare i complimenti al Borussia, soprattutto nel primo tempo ci hanno tolto sicurezza. Adesso dobbiamo riflettere sulla sconfitta". Poi sull'infortunio occorso ad Alaba: "Penso che possa essere interessato il tendine del ginocchio, ma dobbiamo aspettare i test".

