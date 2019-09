© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-2 conquistato in casa del Paderborn con un po' di fatica, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha detto: "Abbiamo avuto abbastanza possibilità per chiudere la gara già nel primo tempo. Non ci siamo riusciti, quindi il match è andato esattamente come è andato. E' sempre un risultato ravvicinato quindi la partita può anche andare storta".