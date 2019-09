Bayern, Kovac: "Due punti sprecati per come abbiamo giocato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Lipsia, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha commentato così la gara al sito ufficiale del club: "Abbiamo giocato in modo sensazionale nel primo tempo, finora è stata la nostra migliore prestazione. Non abbiamo concesso loro nulla ma avremmo dovuto sfruttare maggiormente il nostro dominio. Dopo ci siamo complicati la vita. Non avremmo dovuto concedere il rigore dopo aver perso la palla. Il Lipsia ha cambiato formazione a metà tempo, avremmo dovuto essere più compatti a centrocampo. Era una gara aperta allora. Alla fine il risultato è fastidioso. Abbiamo avuto più possibilità e abbiamo giocato bene, ma purtroppo abbiamo sprecato due punti. Pensiamo al lato positivo: abbiamo giocato in maniera davvero positiva".