© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il 5-1 rifilato al M'Gladbach, il Bayern Monaco ha raggiunto il Borussia Dortmund in testa alla classifica e Niko Kovac si è detto soddisfatto della prestazione della squadra: "Sono molto contento della partita e del modo in cui abbiamo giocato, ma avremmo dovuto segnare qualche goal in più, è stata una delle nostre migliori prestazioni in Bundesliga fino ad ora in questa stagione. Il titolo del campionato non sarà una passeggiata nel parco, ci aspettano partite difficili, ma siamo abbastanza motivati a vincerlo. La squadra sta facendo un ottimo lavoro, l'atmosfera qui è buona, voglio davvero vincere", ha detto il tecnico dei bavaresi.