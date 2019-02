Bayern, Kovac: "Liverpool darà il 140%. Quindi a noi servirà il 150%"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool: "Non vediamo l'ora di scendere in campo. Secondo me è il sorteggio più duro che ci potesse toccare, il Liverpool è una delle grandi favorite per la Champions dopo lo scorso anno. Ma noi siamo il Bayern e sono certo che anche il Liverpool ci terrà in considerazione. Loro daranno il 140%, noi dovremo dare il 150%. Coman? Siamo ottimisti nell'averlo a disposizione. Ribery ci raggiungerà direttamente domani, per Boateng dobbiamo ancora valutare ma potrebbe essere un'opzione".