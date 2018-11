Bayern, Kovac: "Mi sta venendo la gastrite. Malissimo in difesa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ennesimo passo falso del Bayern Monaco, fermato sul 3-3 in casa dal Fortuna Dusseldorf. Un pareggio non preso bene dal tecnico Niko Kovac: "Puoi immaginare come mi sento internamente. Non so se mi sta venendo la gastrite. Se hai il match sotto controllo e hai tante occasioni, allora sono tutt'altro che felice, ma molto arrabbiato. Non riesco proprio a capire che non abbiamo finalizzato le occasioni che abbiamo avuto. Ma molto peggio è il modo in cui abbiamo difeso in tutti e tre i gol concessi. Quindi non importa se dall'altra parte c'è una squadra che lotta alla salvezza o un partecipante alla Champions League. Questi errori vengono puniti".