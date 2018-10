Bayern, Kovac non fa drammi: "Non leggo i giornali, sono di buon umore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima dell'annunciata conferenza stampa congiunta fra Hoeness, Rummenigge e Salihamidzic prevista per le 12 ( Clicca qui ), davanti ai cronisti si è presentato il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac per parlare del complicato momento dei bavaresi: "Le ultime partite non sono state peggiori rispetto a quelle di inizio anno. Ho visto un buon approccio anche contro il 'Gladbach. Gli ultimi risultati non sono quelli che speravamo, ma già contro il Wolfsburg sarà una gara interessante e con alta intensità. Abbiamo solo bisogno di un po' di fortuna, ma credo che presto torneremo sulla strada giusta. La vita è fatta di successi e di fallimenti, noi presto torneremo a vincere. L'umore nello spogliatoio è buono, tutti vogliono tornare al successo. Il troppo turn-over? Non si può giocare con gli stessi tre volte a settimana per sei settimane. Non potrebbe funzionare. Le critiche dei media? Io non ho letto niente, sul serio. E sono di buon umore. Non leggere i giornali aiuta a rilassarsi. Credo si sia scritto benissimo delle prime 7 partite mentre adesso sarà tutto nero. Ma secondo me non è così".