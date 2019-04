© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Fortuna Dusseldorf, Niko Kovac ha ribadito il fatto che il Bayern Monaco difenderà la corona di campione della Bundesliga se vincerà le restanti sei partite, indipendentemente da ciò che farà il Borussia Dortmund: "Ho ancora in mente quel passo falso" ha ammesso Kovac pensando al sorprendente 3-3 che il Fortuna Dusseldorf ha conquistato in casa del Bayern a novembre. "Ora dobbiamo recuperare il casino che abbiamo fatto contro di loro. È importante che tutti i giocatori siano in buona salute e che possiamo attingere dall'intera squadra. Dobbiamo essere mentalmente forti. I nostri giocatori sono abituati a giocare sotto pressione, cosa che hanno vissuto troppo spesso nelle loro carriere, anche se la lotta per il titolo è un po' più dura rispetto agli anni precedenti".