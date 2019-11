© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il terribile ko rimediato in casa del Francoforte, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha detto: "Abbiamo iniziato bene, ma tutto quello che avevamo programmato è stato gettato nello scompiglio dopo otto minuti. È difficile giocare più di 80 minuti con un uomo in meno a Francoforte. Penso che abbiamo fatto bene nel primo tempo nonostante i due gol abbiamo pressato ed eravamo in controllo, poi abbiamo concesso il terzo gol quattro minuti dopo l'intervallo. Naturalmente non dobbiamo perdere 5-1. La nostra prestazione di oggi non rispecchia ciò che ci aspettiamo da noi stessi".